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İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBBM’de ziyaret etti. Tatlıoğlu, ziyaretin 26 Ocak’ta İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak 6’lı masa toplantısı öncesinde lider turuna çıkmaya hazırlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sunulacak brifing kapsamında yapıldığını söyledi.
Uğur Duyan
Uğur Duyan
4:00 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBBM’de ziyaret etti. Tatlıoğlu, ziyaretin 26 Ocak’ta İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak 6’lı masa toplantısı öncesinde lider turuna çıkmaya hazırlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sunulacak brifing kapsamında yapıldığını söyledi. Bu çevrede İYİ Parti heyetinin SP ve Gelecek Partisi liderlerini de ziyaret ettiğini ifade eden İYİ Parti kaynakları, CHP lideriyle bu doğrultuda görüşüldüğünü aktardı. İYİ Parti heyetinin DEVA Partisi ve DP liderleriyle de bugün görüşmesi bekleniyor. 1 saat 15 dakika süren görüşmede Anayasa teklifinin gündeme gelmediği öğrenildi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İYİ Parti
#6'lı Masa
2 saat önce
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