İYİ Parti'li Ahmet Çelik: CHP ile iş birliği artık kangren haline geldi

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanlarına yönelik açıklamalarını sürdüren İYİ Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Tekin’e konuştu. İttifaka oy veren İYİ Parti'li yurttaşların kendilerine ilettikleri taleplerini CHP'li belediyelere ulaştırmakta yaşanan sıkıntıların had safhada olduğunu savunan Çelik, "Bu sorun, iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir" dedi.

İYİ Parti'de, "Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim" yönünde iyi niyetli bir anlayış olduğunu kaydeden Çelik, ‘sabırlar tükendikçe’ "CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz" seslerinin giderek yükseldiğini öne sürdü.

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'İTTİFAK KURMAYA MECBUR DEĞİLİZ SESLERİ YÜKSELİYOR'

Çelik, "CHP, İYİ Parti'den yükselen şikayetlere kulak vermezse ittifak çatırdar diyebilir miyiz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

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"Bugün İYİ Parti'de, "Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim" yönünde iyi niyetli bir anlayış var. Fakat sabırlar bitiyor, "CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz" sesleri giderek yükseliyor. Demokrasinin hâkim olduğu partimizde liderimiz sayın Akşener, kararların istişare ile alınması konusunda her zaman hassas davranmaktadır. Ortadaki bu sorun; partimizin il, ilçe başkanları, GİK, milletvekilleri ve teşkilâtlarla yapılacak geniş istişareler sonrasında liderimiz tarafından değerlendirilecektir. İYİ Parti CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir. Mahallî seçimlerde gösterdiği iyi niyet, fedakârlık sorumluluğun hiç değilse yarısı kadar bir tavır göstermesini CHP'den beklemek İYİ Parti'nin hakkıdır diye düşünüyorum. Seçmenimiz gelişmeleri izliyor ve gün sonunda mutlaka değerlendirmesini yapacaktır."

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"İYİ Parti küsurat partisi değildir"

Ahmet Çelik, "CHP'li belediye başkanları bu gerçekler ışığında İYİ Parti'ye saygı duymak zorundadırlar. İYİ Parti küsurat partisi değildir. Bugün CHP'nin oyu yüzde 24-25'lerde, İYİ Parti ise yüzde 19-20 ile şu anda Türkiye'nin 3. partisi durumundadır. Liderimiz sayın Akşener'in koyduğu, yapılacak seçimlerde 1. parti olma hedefini de inşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.

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DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, geçen günlerde de CHP'li belediyeleri, İYİ Partili milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarını görmezden geldiklerini savunarak eleştirmişti.

Çelik, "2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır" diyen Çelik, "2019 mahalli seçimlerinde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AK Parti'nin kaleleri Millet İttifakı (İYİ Parti ve CHP) tarafından kazanıldı. Ancak, CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler. Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

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