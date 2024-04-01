Gündem

İYİ Partili ilçe başkanı istifa etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Burak Özdil, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Özdil, başarılı olamadığını ifade ederek, "Bu sonucun gereğini yapmak, yeni fikirlere, yeni yüzlere yol açmak, demokrasinin gelişimine katkı sunmak gerekiyor." dedi.

17:21 - 1/04/2024 Pazartesi
IHA
Burak Özdil
Burak Özdil

Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'de istifa yaşandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Burak Özdil istifa etti.

Burak Özdil, başarılı olamadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarım sizlerle iki yılı bulan uzun ve yorucu bir dönem geçirdik. Birlikte çok güzel işler yaptık. Birlikte dayanışma içerisinde olduk. Güldük, eğlendik, yeri geldi birlikte üzüldük. Bu yolları sizlerle yürümekten ben onur ve gurur duydum. İlk günden son ana kadar bir arada kalan, birlikte duran her bir arkadaşıma şükranlarımı bir borç biliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu yolları birlikte yürümüşüz. Fakat geldiğimiz noktada istediğimiz siyasi başarıyı elde edemediğimizi bizlere gösteriyor. Bu sonucun gereğini yapmak, yeni fikirlere, yeni yüzlere yol açmak, demokrasinin gelişimine katkı sunmak gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Nisan 2024 itibarıyla İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Lütfen haklarınızı helal ediniz. Varsa benim hakkım sizlere helal olsun."



#İYİ Parti
#Mersin
#Tarsus
#İlçe Başkanı
#Burak Özdil
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara meclis üye dağılımı: Ankara büyükşehir belediyesi meclisi çoğunluk kimde?