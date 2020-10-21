İYİ Partili Özdağ'a ihraç talebi: 39 ilçe başkanı imza attı
İYİ Partili Özdağ'ın "FETÖ'cü" ilan ettiği İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, 39 ilçe başkanının Özdağ'ın partiden ihraç edilmesiyle ilgili dilekçe hazırladığını duyurdu. Özdağ, daha önce yaptığı açıklamada istifayı düşünmediğini belirterek "Partimdeyim" mesajını vermişti.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'ne giderek kendisiyle ilgili terör örgütü FETÖ'ye üye olmak ithamını yönelten İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
Burada açıklama yapan Kavuncu şu ifadeleri kullandı;
"İftiracıları görüyorsunuz"
Bir televizyon programında maalesef partimizin milletvekilinin yapmış olduğu iftira ve hakaret eylemi taşıyan açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Görüyorsunuz, iftiracılar televizyon kanallarında ve bizler adalet kapılarındayız.
Özdağ'ın ihracı için dilekçe hazır
39 ilçe başkanımız, parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca söz konusu milletvekili ile ilgili ihraç talebiyle gerekli dilekçelerini hazırladılar.
Resmen başvuru yapacaklar
Türkiye’deki tüm il başkanlarımız da aynı şekilde dilekçelerini verecekler. Hukuk ve adalet istiyoruz.
"Eimizden geleni yapacağız"
Bu hukuksuzluktan, adaletsizlikten, alçakça yapılan iftiralardan Türkiye çok çekti. Hukuk dışına çıkmadan, üstümüze düşen, elimizden gelen her şeyi yapacağız.
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te yayınlanan programda İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, Kazakistan'da görev yürüttüğü derneğin FETÖ'den kapatıldığını öne sürdü. Gündeme oturan iddia sonrası Buğra Kavuncu telefonla canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları yalanladı. Derneğin FETÖ ile ilgisinden haberdar olmadığını söyleyen Kavuncu, Özdağ'ı mahkemeye vereceğini belirtti.