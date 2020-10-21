İYİ Partili Özdağ'a ihraç talebi: 39 ilçe başkanı imza attı

İYİ Partili Özdağ'ın "FETÖ'cü" ilan ettiği İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, 39 ilçe başkanının Özdağ'ın partiden ihraç edilmesiyle ilgili dilekçe hazırladığını duyurdu. Özdağ, daha önce yaptığı açıklamada istifayı düşünmediğini belirterek "Partimdeyim" mesajını vermişti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'ne giderek kendisiyle ilgili terör örgütü FETÖ'ye üye olmak ithamını yönelten İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Burada açıklama yapan Kavuncu şu ifadeleri kullandı;

"İftiracıları görüyorsunuz"

Bir televizyon programında maalesef partimizin milletvekilinin yapmış olduğu iftira ve hakaret eylemi taşıyan açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Görüyorsunuz, iftiracılar televizyon kanallarında ve bizler adalet kapılarındayız.

Özdağ'ın ihracı için dilekçe hazır

39 ilçe başkanımız, parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca söz konusu milletvekili ile ilgili ihraç talebiyle gerekli dilekçelerini hazırladılar.

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Resmen başvuru yapacaklar

Türkiye’deki tüm il başkanlarımız da aynı şekilde dilekçelerini verecekler. Hukuk ve adalet istiyoruz.

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"Eimizden geleni yapacağız"

Bu hukuksuzluktan, adaletsizlikten, alçakça yapılan iftiralardan Türkiye çok çekti. Hukuk dışına çıkmadan, üstümüze düşen, elimizden gelen her şeyi yapacağız.

OYNAT 03:49 İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Ne olmuştu?

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te yayınlanan programda İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, Kazakistan'da görev yürüttüğü derneğin FETÖ'den kapatıldığını öne sürdü. Gündeme oturan iddia sonrası Buğra Kavuncu telefonla canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları yalanladı. Derneğin FETÖ ile ilgisinden haberdar olmadığını söyleyen Kavuncu, Özdağ'ı mahkemeye vereceğini belirtti.