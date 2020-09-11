İYİ Partili Paçacı: Bugün CHP'yleyiz, yeni kurulan partiler de var, yarını konuşmak için ise erken

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın genişletilmesine yönelik görüşmeler yapıldığı sorusuna cevap veren Paçacı, yeni kurulan partilerle iş birliğine yeşil ışık yaktı.

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"Erken seçim olursa partiler arası görüşmeler olur"

Şu anda herhangi bir görüşme söz konusu olmadığını belirten Paçacı, "Millet İttifakı seçimlerde yapılan iş birliğidir. Henüz seçim dönemine girmedik. İktidar 2023'te yapılacağını söylüyor. Erken seçim olursa tabii ki partiler arası görüşmeler olur. Bugünkü sistem içerisinde ittifaklar zorunlu görünüyor. Aynı görüş içerisinde olan siyasi partiler ki İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi sistemi tekrar güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir. Bu ortak paydada bugün itibarıyla CHP ile aynı noktada bulunuyoruz. Ama önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer kurulmuş olan partilerle de görüşme yapılabilir. Ama bunları söylemek için bugün çok erken" diye konuştu.

OYNAT 00:00 Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nda krize neden olacak bir çıkış yaptı. Akşener, ittifakın gizli üyesi HDP hakkında Haber Global TV'de kendisine yöneltilen 'İYİ Parti HDP'yi nasıl konumlandırıyor' sorusuna 'HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz' cevabını verdi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İYİ Parti yanlıştan dönüyor