İYİ Partili Turhan Çömez'in 'buğdayı toprağa gömmüşler' iddiasına TMO'dan kapsamlı cevap: Rakamlar algı operasyonunu çürütüyor

İhracat ve ithalat rakamlarının yüz güldürdüğü Türk ekonomisinde pozitif seyir devam ederken İYİ Partili Turhan Çömez Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğdayı toprağa gömerek çürüttüğünü belirterek yurt dışından ithal buğday getirildiğini iddia etti. Çömez'in iddialarına ayrıntılı cevap veren TMO, açık yığınlarda ürün stoklama yönteminin bilinen bir uygulama olduğunu belirtti. İddiaların maksatlı, kasıtlı ve algı oluşturma amaçlı olduğu ifade edilen açıklamada Çömez'in video çektiği Bandırma’daki sahada 30 Ağustos 2024 itibariyle tasfiye sürecinin tamamlandığı ve herhangi bir stok kalmadığı aktarıldı. Diğer yandan yılın ilk 6 ayındaki hububat ihracatı rakamları da Çömez'in iddiasını çürütüyor.
Ekonomide atılan sağlam adımlar pozitif seyri güçlendiriyor.
Dünya genelinde ürün arzının arttığı, para arzının ise kısıtlı olduğu bu dönemde dengeli bir ticaret politikası izlemeye devam eden Türkiye'nin 2024 yılının ilk ayında hububat ihracatı artış kaydetti.
Tarladan provokasyon
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Çömez, bir tarım arazisinde toprağa gömüldüğünü iddia ettiği çok sayıda buğday çuvalını çıkardı. Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çömez, Türk çiftçisinin ürettiği buğdayın toprağa gömülerek çürütüldüğünü ve bu bahane ile Rusya başta olmak üzere yurt dışından buğday ithal edildiğini iddia etti.
Mesnetsiz iddialarını muhalif medyaya satan Çömez'in iddiasına CHP yandaşı Sözcü TV'de arka çıktı. Türk ekonomisi üzerinden çok sayıda yalan ve asparagas habere imza atan muhalif medyayı arkasına alan Çömez, X hesabından yaptığı provokatif paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
TMO'dan kapsamlı açıklama
"TMO'nun kuruluşundan itibaren uygulanan bir yöntem"
Her türlü tedbirin alındığı belirtilen TMO'nun açıklamasında, stoklanan ürünlerde kayıp yaşanmaması içinde 15 günde bir rutin kontrolü yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
"Söz konusu sahada stok kalmadı"
- Belirtilen stokların 8 Temmuz 2024'te tasfiye edilmeye başlandığı aktarılan açıklamada 30 Ağustos itibariyle de tasfiye sürecinin tamamlanarak söz konusu sahada her hangi bir stoğun kalmadığı ifade edildi. Yapılan analizlerde de ürünlerde nicelik ve nitelik olarak kayda değer bir sorun görülmediği, binde 9 noksanlık ve binde 5 kıymet kaybının ise normal sınırlar içerisinde olduğu belirtildi.
Algı operasyonuna dikkat çekildi
TMO'nun açıklamasında, konuyla ilgili kasıtlı bir algı çalışmasının yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi;
İhracat rakamları gerçeği ortaya koydu
Öte yandan yılın ilk 6 ayında gerçekleşen buğday başta olmak üzere hububat ihracatına dair açıklanan veriler de Çömez'in söz konusu iddialarını yalanlıyor.
Yılın ilk yarısında en çok ihracat yapılan ülke Irak oldu ve bu pazardan elde edilen gelir yüzde 10,7 artışla 1 milyar 68 milyon dolara çıktı. ABD’ye yapılan ihracat 316,1 milyon dolara ulaşırken, Suriye'ye yapılan dış satım 251,3 milyon dolar olarak kaydedildi.
"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa’da birinci sırada"
Verileri değerlendiren TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 164 ülkeye 3,5 milyon ton buğday unu ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatarak ülkemizin bu konuda 2015 yılından itibaren lider konumda olduğunu belirtmişti.
Tiryakioğlu, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci sırada yer almasının yanı sıra, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe dış ticaret açığı vermeyen nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekmişti.
Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Türkiye'nin etkin rolü
Öte yandan Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen tahıl koridoru anlaşmasında kritik bir rol üstlenmeyi de sürdürüyor. Türkiye, tahıl koridorunun kesintisiz devam etmesi için diplomatik temaslarını sürdürerek bölgedeki çatışmalara rağmen ticaretin aksamaması için çalışıyor.
Karadeniz üzerinden gerçekleşen bu koridor, küresel gıda arzının güvenliğini sağlamak ve tahıl ihracatını sürdürebilir kılmak amacıyla oluşturuldu.
- Türkiye, özellikle İstanbul'da imzalanan anlaşmanın uygulanmasında arabuluculuk yaparak, hem Ukrayna'nın tahıl ihracatını hem de Rusya'nın taleplerini dengeleme görevini üstlendi. Bu çabalar, dünya genelinde gıda krizinin önlenmesinde önemli bir adım olarak kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye, tahıl koridorunun etkin işleyişini sağlamak için taraflar arasında bir köprü görevi üstlenmiş durumda. Özellikle Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye giden bu tahıl sevkiyatları, küresel gıda güvenliğini destekleyen önemli bir unsur olmaya devam ediyor.