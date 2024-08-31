Üretim arttı ihracat çeşitlendi

Deprem bölgesi illerindeki toparlanma ihracat verilerine de yansıdı. Bölgedeki işletme ve fabrikaların peşi sıra faaliyete geçmesi ihracatı artırırken, ürünleri de çeşitlendirdi. Ticaret Bakanlığı'nın temmuz ayı verileri, depremden etkilenen illerin ihracat performanslarının arttığını ortaya koydu. Haziran ve temmuz aylarında kaydedilen ihracat artışları, bölgenin ekonomik toparlanma sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor. Öte yandan, söz konusu şehirlerin ihracat faaliyetlerindeki çeşitlilik de dikkat çekti. Bu toparlanmada tarımdan otomotive; mücevherden tekstile kadar farklı sektörler ön plana çıktı.





OSMANİYE ÇİMENTODA %152 BÜYÜDÜ

Örneğin, Osmaniye’nin temmuzda çimentoda 20 kat büyüme göstermesi ve ihracat hacmini yüzde 152 yükseltmesi bölge açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Malatya’da yüzde 38,2'lik ihracat artışı ile otomotiv endüstrisinde 13 kat yükseliş gösterdi. Diyarbakır'da da elektrik ve elektronik sektörü yüzde 142 yükseldi. Gaziantep ise meyve ve sebze mamulleri sektörü yüzde 139 büyüdü. Gaziantep 846 milyon dolarlık ihracat değeriyle bölgenin ihracat lideri konumunu sürdürüyor. İhracat artışlarının yanı sıra, bazı sektörlerdeki büyüme de bölgenin ekonomik geleceği açısından olumlu olarak değerlendirildi.





KİLİS'TEN ÇELİK TİCARETİ REKORU

Haziran–Temmuz döneminde, Adıyaman'da mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü yüzde 256'lık büyüme kaydetti. Hatay'da ise zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 220'lik büyüme ile öne çıktı. Adana, Kilis ve Elazığ illerinin ihracat değerlerinde kayda değer artışlar yaşandı. Temmuzdaki en yüksek ihracat artışı yüzde 152 ile Osmaniye'de gerçekleşirken; Malatya'da yüzde 38,2 oldu. Onu yüzde 36,8 ile Kilis takip etti. Sektör bazında bakıldığında Adana'nın ihracat performansındaki en büyük pay yüzde 387'lik yükselişle mücevher sektörü oldu. Kilis'te çelik ihracatı 284 kat artışla 300 dolardan 84 bin dolara çıktı. Elazığ'da ise hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri ihracatı 330 katlık yükseliş gösterdi.



