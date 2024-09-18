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Ekonomi

Irak ile ticari bağlar güçleniyor

Türkiye, Irak’la terörle mücadele ve Kalkınma Yolu alanlarındaki iş birliğini ticaret ve müteahhitlikle güçlendiriyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 80 kişilik iş adamı heyetiyle birlikte, 8-9 Ekim tarihlerinde Irak’ta iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Heyetin önemli bir kısmını müteahhitlik firmaları oluşturuyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:49 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ömer Bolat.
Ömer Bolat.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen yıl yapılan Körfez turunun ilişkilere olumlu etkileri sürüyor. Nisan ayında 26 farklı alanda iş birliği anlaşması imzalayan Irak ve Türkiye bu kez de 8-9 Ekim tarihinde Irak’ta bir araya gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve 80 kişiden oluşan ticaret heyeti, iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

KALKINMA YOLU’NDA SON DURUM

Bolat’ın başkanlık edeceği heyette tüm sektörlerden ihracatçılar bulunurken, en önemli kısmını müteahhitlik firmaları oluşturuyor.

Körfez ile Avrupa’yı birbirine bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin gelişmelerin de bu temaslarda masaya yatırılması planlanıyor Türkiye’nin Ovacık Sınır Kapısı’na kadar 1.200 kilometre otoyol ve 1.200 kilometre demir yolu yapılması planlanan Kalkınma Yolu, hem Irak’a hem de Türkiye’ye önemli ekonomik katkılar sağlayacak. Bu kapsamda, Bolat ve beraberindeki heyetin burada inşaat işlerini konuşması da öngörülüyor.

YENİDEN İMARA ÖNCÜLÜK

Kalkınma Yolu Projesi beraberinde ticaret rotası üzerinde başka projelerin de kapısı aralanacak. Proje güzergahı boyunca yeni ilçeler, köyler ve yerleşim alanları oluşturulacak. Bu yeni yerleşim yerleri ile hem güvenlik sağlanacak hem de yolun kullanılabilirliği artacak. Ticari gezi kapsamında şehirlerin kurulması için yapılacak müteahhitlik iş birlikleri de görüşülecek.



#Ömer Bolat
#Ekonomi
#Irak
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