İhracat kabuk değiştiriyor

Son yıllarda ihracat potansiyelini sahaya yansıtmaya başlayan KOBİ’ler, artık birçok pazarda adlarından söz ettiriyor. Özellikle e-ihracat ve e-ticaret olanaklarının gelişimi sayesinde birçok firma kısa sürede ürün ve hizmetlerini küresel pazara taşımayı başardı. Ticaret Bakanlığı, daha önce Türkiye’de üretilen her ürünün ihracatına destek vereceğini açıkladı. Toplam 9 e-ihracat desteğinin 8’i hayata geçirildi. Türkiye E-ihracat Platformu desteği ise şu anda platformun açılmasını bekliyor. Bu alana sağlanan KOSGEB destekleriyle birlikte ihracat sürecindeki sorunlar en kısa sürede çözülecek ve ihracatçı dijitalin avantajıyla küresel rekabette bir adım öne geçecek. İhracatçıların B2B (firmadan firmaya) satış modeli yanında B2C (firmadan tüketiciye) modelini de etkin şekilde kullanmaları sağlanacak. Hiç ihracat yapmamış KOBİ’lerin ürünlerini yurt dışına ihraç edebilmelerini sağlayacak destek paketleri uygulanacak.

SATIŞ HACMİ 30 MİLYAR DOLARA YÜKSELECEK

E-ticaret içerisinde e-ihracatın payı yüzde 20’lere kadar geldi. Türkiye’de şu anda 40 milyar dolara kadar gelen e-ticaret hacminde ise e-ihracatın payı 1,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye’de KOBİ’lerin sadece yüzde 25’i e-ticaret yaparken, yüzde 4’ü e-ihracat faaliyeti yürütüyor. Türkiye’deki e-ihracat hacminin devlet tarafından sağlanan desteklerle birlikte kısa süre içerisinde 3 kat büyüme göstererek 5 milyar doları aşması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın genel ihracat içindeki payının yüzde 10’a çıkarılması adına firmalara önemli destekler sunuyor. E-ihracatta yüzde 10’luk hedefin tutturulmasıyla satış hacminin orta vadede 30 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor.

KOBİ’LER E-İHRACATA HIZLA AYAK UYDURDU

Türkiye genelinde birçok işletme artık hem fiziksel hem de dijital kanallar üzerinden satışlarını aynı anda yürütebiliyor. Salgın sürecindeki hızlı dönüşüm, birçok firmanın bu alandaki yatırımlarını da artırmasını zorunlu kıldı. İki farklı kanal üzerinden satış yapma yetkinliğine kavuşan KOBİ’ler talep artışıyla birlikte üretimini güçlendirdi. Ar-Ge ve Ür-Ge gibi kavramlara ayak uydurmayı başaran firmalar, e-ihracat faaliyetine de hızla ayak uyduruyor.

İnovatif ürünler ön plana çıkıyor

Mikro işletmelerden orta büyüklükteki firmalara kadar her kesimde ihracata açılmak artık oldukça kolaylaştı. Bu gelişme her ne kadar satışların artırılması için cazip olsa da rekabetin de bir o kadar artması anlamına geliyor. Söz konusu rekabette firmaları öne çıkaran en önemli husus ise inovasyon. Yapılmayanı yapan ve rakiplerini ekarte eden KOBİ’ler ihracatını katlarken, sert rekabetten de en az ölçüde etkileniyor.







