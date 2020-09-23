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POLİTİKA

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Koray Aydın'a çizikler listesi tepkisi

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Koray Aydın'a gönderme: Düşmanım bile olamazsın

İYİ Parti'de geçtiğimiz hafta yapılan kongrenin ardından çıkan kriz gittikçe büyüyor. Barış Yarkadaş'ın '18 İYİ Partili vekil beraber hareket etme kararı aldı' açıklamasının ardından Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Koray Aydın'ı işaret ederek sert mesajlar verdi. Özdağ, "Sen benim düşmanım olacak kadar değerli değilsin" ifadeleri ile Aydın'ın hazırlattığı yönünde ileri sürülen listeyi paylaşımına ekledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

İYİ Parti'de yapılan büyük kongrede Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi. Akşener'in başkan seçilmesinin ardından yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) giren isimler de belli oldu. Bu isimlerin belli olmasının ardından İYİ Parti'de kriz patlak verdi.

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İYİ PARTİ'DE LİSTE KRİZİ PATLADI

Yeniden seçilen Genel Başkan Meral Akşener'in 100 kişilik anahtar listesinde yer almalarına karşın, Başkanlık Divanı üyeleri Aytun Çıray, Adnan Aydın Sezgin ile Yavuz Temizer'in de aralarında bulunduğu bazı GİK üyeleri kurula giremedi.

Meral Akşener, yeniden İYİ Parti genel başkanı seçildi
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Meral Akşener, yeniden İYİ Parti genel başkanı seçildi
  • GİK'e aday olmayan Adana Milletvekili İsmail Koncuk delegeye "çizilecekler" listesi dağıtıldığını iddia etti.
  • Seçim partide, "ülkücü-merkez sağ" kökenliler tartışmasına yol açtı.

18 VEKİL AYRI HAREKET ETMEYE BAŞLADI

Tartışmaların büyümesinin ardından CHP'li eski vekil gazeteci Barış Yarkadaş, bir programda "18 İYİ Paritli vekil birlikte hareket etme kararı verdi. ilk toplantılarını da yaptılar" şeklinde yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. Tüm bunlar yaşanırken İYİ Partili Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Koray Aydın'a ateş püskürdü.

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ÖZDAĞ'DAN KORAY AYDIN'A TEPKİ

AA
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ

GİK'e girmeyen Özdağ, kendisinin zaten talebi olmadığını belirterek 'çizikler' listesinde adının olmasını Koray Aydın'ı hedef göstererek şu sözlerle tepki gösterdi:

  • GİK üyesi olmak istemediğimi bilmene rağmen aday listesine yazdırıp sonra çizdirmek için pusu kuran "adama" soruyorum. Bana düşman olduğun kadar PKK'ya, FETÖ'ye. Yunanistan'a vs düşman mısın bilmiyorum ama sen benim düşmanım olacak kadar değerli değilsin.

Ümit Özdağ'ın tweeti...

DHA
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın kongre salonunda delegelerle poz verdi.

İYİ Parti'de kongre sonrası deprem: Koray Aydın'ın istifası istendi
OYNAT 01:15
İYİ Parti'de kongre sonrası deprem: Koray Aydın'ın istifası istendi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer Halk TV'de yaptığı konuşmada partisindeki krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurultay sürecinde bazı isimlerin liste dışı bırakılmasına ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı işaret eden Temizer 'Hiç kimsenin burada komiracılık yahut hizipçilik yapmaya hakkı yok. Koray Aydın gereğini yapmalıdır' diyerek istifa çağrısında bulundu.


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