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POLİTİKA

İYİ Partili Yavuz Ağırailoğlu: AK Parti'nin 18 yıllık aralıksız iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin emsalsiz bir iktidar başarısı gösterdiğini söyledi. Ağıralioğlu, İYİ Partililere yaptığı konuşmada "18 yıldır iktidarda kalmak aralıksız iktidar olmak ve hükümet etmek daha önce Türk siyasetinin tecrübe ettiği bir şey değildir. Bu cihetten bakarsanız, Allah var emsaline az rastlanabilir bir iktidar başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Yavuz Ağırailoğlu: AK Partinin 18 yıllık aralıksız iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İstanbul Çekmeköy ilçe yönetimi ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Görsel: İstanbul Gündemi
Görsel: İstanbul Gündemi

"AK PARTİ'DEKİLER HASMIMIZ DEĞİL RAKİBİMİZ"

İstanbul Gündemi'nin haberine göre, 14 Ağustos'taki toplantıda "AK Parti’deki arkadaşlarımız bizim hasmımız değildir. Hem kardeşleriz hem de rakibiz" diyen Ağıralioğlu AK Parti'nin takdir edilmesi gereken bir başarı gösterdiğini ifade etti.

"EMSALİNE AZ RASTLANILIR BİR BAŞARI"

Ağıralioğlu, konuşmasında "Uzun bir zaman AK Parti Türk siyasetinde Allah var emsaline az rastlanabilir bir iktidar başarısı da göstermiştir. 18 yıldır iktidarda kalmak aralıksız iktidar olmak ve hükümet etmek daha önce Türk siyasetinin tecrübe ettiği bir şey değildir. Bu cihetten bakarsanız takdir edilmesi gereken bir başarıdır" dedi.

Akşener'in
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Akşener'in "HDP fezlekelerinde duruma göre hareket edeceğiz" sözlerini Ağıralioğlu alkışlamadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Meclis'e gönderilen HDP fezlekelerine ilişkin konuştu. 'Duruma göre hareket edeceğiz' sinyali veren Akşener'in sözlerini İYİ Partililer alkışlarken Yavuz Ağıralioğlu'nun kayıtsız kalması dikkat çekti. Ağıralioğlu, daha önce katıldığı bir TV programında net konuşmuş 'HDP fezlekelerine 'evet' diyeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: Erdoğan gitsin ne olursa olsun demiyoruz
OYNAT 00:29
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: Erdoğan gitsin ne olursa olsun demiyoruz
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısını değerlendirdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenler değiliz'.

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