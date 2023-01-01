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İYİ Partili Yılmaz 'Daha fazla yol yürüyemeyiz' diyerek Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: İttifakı kendi çarkını döndüreceği şekilde tasarladı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, seçim hezimetinin sorumlusunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu savunarak sert açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Elif Karahan Şimşek
12:31 . 17/09/2023 الأحد
Yeni Şafak
İYİ Partili Bilge Yılmaz, seçim hezimeti üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

İYİ Partili Bilge Yılmaz, seçim hezimeti üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

İYİ Partili Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından bir dizi açıklamada bulundu.


Partisinin ittifaka karşı çıkarak 81 ilde aday gösterme kararıyla ilgili değerlendirme yapan Yılmaz,
"Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart.
" dedi.

'Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladı'

Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettiklerini öne süren Yılmaz,
"Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi? Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti’ye adeta hediye edildi."
ifadelerini kullandı.

'Bu anlayışla daha fazla yol yürüyemeyiz'

Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmaları gerektiğini ifade eden Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu’nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır. Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye sahipsiz değildir, muhakkak ki çözüm üreteceğiz!"

İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak
İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına girme kararıyla ilgili konuştu. İttifak yapılarak bir değişimin gerçekleşmediğini pratikte gördüklerini belirten Kavuncu, "Bizim artık bugünden itibaren birilerine seçim kazandırma veya birilerine seçim kaybettirme gibi bir çalışmamız, bir amacımız olmayacak. Bizim tek odaklanacağımız nokta 'Kendimiz bu seçimi nasıl kazanırız?' olacak" dedi. İmamoğlu'nun 'İttifak şart' çıkışına da değinen Kavuncu, böyle bir teklifle kendilerine gelinmesi halinde reddedeceklerini belirterek "GİK’in almış olduğu bir karar var ve bu net. Bunun değişmesi için bir sebep yok." diye konuştu.


#Bilge Yılmaz
#İYİ Parti
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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