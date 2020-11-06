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POLİTİKA

İYİ Partililerden Bahadır Erdem’e çağrı: Soyadının hakkını ver istifa et

FETÖ lideri Fethullah Gülen ve HDP’li isimlere yönelik attığı tweetler nedeniyle İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’e partililerin tepkisi sürüyor. İYİ Parti Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Özkalp Beyaz, “Soyadının hakkını ver, ‘erdemli davran’ diyerek Erdem’i istifaya çağırdı.

Haber Merkezi Diğer
Bahadır Erdem
Bahadır Erdem

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in, FETÖ lideri Fethullah Gülen'e methiyeler düzdüğü, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi vatandaşlara direnmeme çağrısı yaptığı ve HDP ile Abdullah Öcalan’a yönelik ‘övgü’ dolu tweetler atması partililerde tepkilere neden olmuştu.

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İstifaya çağırdılar

İYİ Partililerin, Bahadır Erdem’e yönelik eleştirileri sürüyor. İYİ Parti Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Özkalp Beyaz, Erdem’i “erdemli davran” diyerek istifaya çağırdı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Beyaz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin karşısındaki her fikre fazlasıyla değer vermiş, hatta övmüşsün; övmekle kalmayıp bir de savunmuşsun” diyerek Erdem’i eleştirdi.

Beyaz sözlerine şöyle devam etti:

  • “Apoculuk sizde, Leyla Zana aşkı sizde, HDP sevicilik sizde, FETÖ sevicilik, sözde akil adamcılık, çözüm (bize göre ihanet) süreci savunuculuğu sizde; Türk düşmanlığı sizde, anayasanın değiştirilmesi teklif dahil edilemeyeceği maddelerin değişmesi gerektiği fikri sizde. Lütfen geldiğiniz gibi aramızdan çıkıp gidin. İstifa erdemli bir davranıştır. Bahadır efendi belli ki doğmuşsunuz büyümüşsünüz, adınızın hakkını verememişsiniz. Hiç olmazsa soyadınızın hakkını verin ve hayatınızda bir kere erdemli davranıp partimizden çekip gidin.”

Ümit Özdağ istifa çağrısını hesabından paylaştı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun “FETÖ'cü” olduğunu iddia ettikten sonra disiplin kurulan sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın da, Beyaz’ın bu sözleriyle ilgili bir haberi Twitter hesabından paylaşması dikkat çekti.

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