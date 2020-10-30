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Gündem Koncuktan İYİ Partiye Erdem ve FETÖ sorusu Bunları kim getirdi?
POLİTİKA

Koncuk'tan İYİ Parti'ye Erdem ve FETÖ sorusu: Bunları kim getirdi?

Ümit Özdağ’ın açıklamaları sonrası başlayan parti içindeki tartışmalara İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da dahil oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, teröristbaşı Fethullah Gülen'e methiyeler düzdüğü tweetleri hatırlatan Koncuk, “Soru şu: bu arkadaşı İYİ Partiye kim getirdi? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon!” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk

İYİ Parti içinde önce ‘oy verilmeyecekler’ listesi, ardından Ümit Özdağ’ın açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener’in “Partiye operasyon yapılıyor” sözleriyle başlayan tartışmalarda, her geçen gün İYİ Partili isimler birbirini hedef alan açıklama yapmayı sürdürüyor.

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İYİ Parti’de ortalık toz duman: Her gün birbirlerini hedef alıyorlar

Son olarak İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da, Genel Başkan Meral Akşener’in “Partimize operasyon yapılıyor” sözlerine yönelik bir mesaj yayımlayarak, sert eleştirilerde bulundu.

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Genel başkan yardımcısının tweetlerini hatırlattı

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in, Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e methiyeler düzdüğü ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi vatandaşlara yaptığı skandal çağrıyı hatırlatan Koncuk, Akşener’e “Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz?” sorusunu sordu.

Koncuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: bu arkadaşı İYİ Partiye kim getirdi? Kim allayıp, pullayıp sundu? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon! Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz?” dedi.

"Ümit Özdağ'a yapılan organize bir linç hareketi"

Öte yandan Ümit Özdağ’ın disiplin kuruluna sevk edilmesine yönelik de bir açıklama yapan Koncuk, soruşturmanın “tepeden gelen emir ve talimatla yapılan, organize bir linç hareketi” olduğunu söyledi.

Meral Akşener’den Ümit Özdağ’a sert gönderme: Yalancı
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Meral Akşener’den Ümit Özdağ’a sert gönderme: Yalancı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısın ardından Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili konuştu. Akşener, “O çok büyük yalandır, yalancıdır bunu söyleyen” dedi.


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