Koncuk'tan İYİ Parti'ye Erdem ve FETÖ sorusu: Bunları kim getirdi?

İYİ Parti içinde önce ‘oy verilmeyecekler’ listesi, ardından Ümit Özdağ’ın açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener’in “Partiye operasyon yapılıyor” sözleriyle başlayan tartışmalarda, her geçen gün İYİ Partili isimler birbirini hedef alan açıklama yapmayı sürdürüyor.

GÜNDEM İYİ Parti’de ortalık toz duman: Her gün birbirlerini hedef alıyorlar

Son olarak İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da, Genel Başkan Meral Akşener’in “Partimize operasyon yapılıyor” sözlerine yönelik bir mesaj yayımlayarak, sert eleştirilerde bulundu.

GÜNDEM İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha: Bahadır Erdem FETÖ'ye methiyeler düzüp darbe gecesi skandal bir çağrı yapmış

Genel başkan yardımcısının tweetlerini hatırlattı

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in, Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e methiyeler düzdüğü ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi vatandaşlara yaptığı skandal çağrıyı hatırlatan Koncuk, Akşener’e “Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz?” sorusunu sordu.

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Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: bu arkadaşı İYİ Partiye kim getirdi? Kim allayıp, pullayıp sundu? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon! Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz? pic.twitter.com/pJAFOyeZBV — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) October 29, 2020

Koncuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: bu arkadaşı İYİ Partiye kim getirdi? Kim allayıp, pullayıp sundu? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon! Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz?” dedi.

"Ümit Özdağ'a yapılan organize bir linç hareketi"

Öte yandan Ümit Özdağ’ın disiplin kuruluna sevk edilmesine yönelik de bir açıklama yapan Koncuk, soruşturmanın “tepeden gelen emir ve talimatla yapılan, organize bir linç hareketi” olduğunu söyledi.

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Ümit Özdağ’a soruşturma açılmış. Ben disipline verilmesini hiç yadırgamam ama tüm il başkanlarının bu işe alet edilmesini reddediyorum. Bu bir disiplin soruşturmasından çok, tepeden gelen emir ve talimatla yapılan, organize bir linç hareketidir. Bu adaletsiz yöntemi kınıyorum. — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) October 29, 2020



