İzinsiz hobi bahçesine geçit yok: Kaçak yapıya abonelik yasağı

TBMM Genel Kurulu, tarım ve orman alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini kabul etti. Kanunla tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önüne geçilmesine yönelik yeni tedbirler getiriliyor. Özellikle son yıllarda birçok bölgede yaygınlaşan ve verimli tarım alanlarının parçalanmasına yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen hobi bahçeleri uygulamaları da düzenlemenin hedefinde bulunuyor.

KAÇAK ABONELİĞE 100 BİN LİRA CEZA

Buna göre, izin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ile abonelik işlemi gerçekleştirilemeyecek. Düzenlemeye aykırı şekilde abonelik tesis eden kamu kurumları, belediyeler ve ilgili kuruluşlara her bir abonelik için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

2B İÇİN YENİ DÜZENLEME

Orman vasfını yitirmiş alanları kapsayan 2B uygulamalarında bazı bölgeler yeniden değerlendirmeye alınabilecek. Yapılacak incelemeler sonucunda, daha önce kapsam dışında kalan bazı alanlarda yeniden 2B uygulaması yapılmasının önü açılacak.

KARBON YUTAK ALANLARI

Orman Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonlarının dengelenmesi amacıyla karbon yutak ormanları oluşturabilecek. Düzenleme ile ormanların sera gazlarını tutma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

ALKOLLÜ İÇKİLERE SPONSORLUK SINIRI

Alkollü içki üreten, ithal eden veya pazarlayan şirketler; etkinliklere, organizasyonlara ya da dijital yayınlara marka, logo, amblem veya bunları çağrıştıran işaretlerle destek veremeyecek. Düzenleme, dolaylı reklam ve tanıtım faaliyetlerini de kapsayacak.







