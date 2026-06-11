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TBMM'de hobi bahçeleri için kritik karar verildi: Tamamen yasaklandı

TBMM'de hobi bahçeleri için kritik karar verildi: Tamamen yasaklandı

10:3811/06/2026, jeudi
G: 11/06/2026, jeudi
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle tarım ve orman alanlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Düzenleme kapsamında tarım arazilerinin hobi bahçesi ve konut amaçlı bölünmesinin önüne geçilecek, tarımsal amaçlı kooperatiflerin arazi edinimi Bakanlık iznine bağlanacak.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilen maddeleriyle tarım arazilerinin korunmasına yönelik yeni tedbirler uygulanacak.

Öte yandan tarım dışı amaçla faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatiflerinin tarım arazisi edinmesi ise yasaklandı.


Yeni düzenleme ile tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi Bakanlık iznine bağlanacak. Bu sayede küçük parsellerin hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesinin önüne geçilecek. Tarım dışı amaçla kurulan konut ve yapı kooperatiflerinin ise tarım arazisi edinmesi tamamen yasaklandı.

İzin alınmadan yapılan yapılar için de yeni önlemler geliyor. Elektrik, su ve doğal gaz bağlanamayacak ve yasağa uymayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Bu adım, kaçak yapılaşmanın önüne geçmeyi ve tarım arazilerini korumayı amaçlıyor.



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