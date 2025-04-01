İzleyici dijitale kaydı

Televizyon kanalları geçmişteki cazibesini kaybederken, dijital yayın platformlarının abone sayısı artıyor. Geçen yüzyılın ortalarından itibaren toplumu kendisine bağlamayı başaran televizyon kanallarını izleyenlerin sayısı hem 2020 hem de 2024'te 5,2 milyar olarak tespit edilirken, abonelerinin izleme tercihini kaydederek onlara benzer içerikler sunan dijital yayın platformları ise abone sayısını aynı süre zarfında yaklaşık 200 milyon artırdı.





TELEFONLAR TELEVİZYON YERİNE KULLANILIYOR

İlk zamanlar çoğu evde bulunmayan televizyonların 2025 yılında neredeyse girmediği hane kalmazken, geleneksel televizyon kanallarını izleyenlerin sayısı ise aynı oranda artmadı. İnsanlar artık oturma odaları ve salonlarında bulundurdukları televizyonlara ek olarak ceplerinde taşıdıkları telefonları televizyon yerine kullanabiliyor, istediği an arzu ettiği içeriği izleyebiliyor.





GÜNDELİK YAŞAMIN PARÇASI

Dijital yayın platformlarının gündelik yaşamın parçası olmasıyla izleyiciler televizyon kanallarının yayın akışına bağlı olmaktan çıkıp, müsait oldukları bir vakitte platformda bulunan yüzlerce içeriğe anında erişebiliyor. Bu platformların ekranlı ve internet bağlantısı mevcut birçok teknolojik cihazda kullanıma uygun olması, topluma evinin dışında da "izleyici" olma imkânı sağlıyor.





200 MİLYON YÜKSELDİ

Almanya merkezli Statista şirketinin 2020 ile 2024 verilerini karşılaştırdığı araştırmada, dünya çapında televizyon izleyicisi sayısında artış yaşanmazken, dijital platformlara ilginin arttığı görülüyor. Buna göre, 2020'de 5,2 milyar olan geleneksel televizyon izleyicisi sayısı 2024'te artış göstermesi. Buna mukabil, dijital yayın platformlarının abone sayıları aynı zaman aralığında 1,5 milyardan 1,7 milyara yükseldi.



