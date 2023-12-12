İzmir açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Menderes ilçesi açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Dikili ilçesinde ise görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.