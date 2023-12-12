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İzmir açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı, 53 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

07:12 - 12/12/2023 Salı
AA
Bölgeye sevk edilen ekiplerce, durdurulan lastik bot içerisindeki 53 düzensiz yakalandı.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce, durdurulan lastik bot içerisindeki 53 düzensiz yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye bot ekibi sevk edildi.


Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salı içerisindeki 87 düzensiz göçmeni kurtardı.


Menderes ilçesi açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.


Dikili ilçesinde ise görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.


Bölgeye sevk edilen ekiplerce, durdurulan lastik bot içerisindeki 53 düzensiz yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.




#İzmir
#Sahil Güvenlik
#düzensiz göçmen
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