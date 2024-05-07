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İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 20'si çocuk olmak üzere 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

23:13 - 7/05/2024 Salı
AA
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 20'si çocuk, 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, 12'si çocuk 30 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Öte yandan ilçe açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8'i çocuk 17 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerce kurtarıldı.


#İzmir
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#Sahil Güvenlik
#operasyon
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