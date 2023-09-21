İzmir adayı Ümit Özlale

Ümit Özlale.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. Akşener "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum" dedi.
ELİF MESAJI
İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Akşener'e; İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, yaprak üzerine 'elif' yazılı tablo hediye etti. Akşener, bunun üzerine, "Gördüğünüz gibi 'Elif' verildi. Elif dimdiktir. Vav'ın da önemi çok büyüktür ama o da egoyu ortadan kaldırmayı ister. Ben fazla egoyu ortadan kaldırdığım için İzmir teşkilatı 'Elif' olmamı istiyor; bundan sonra söz Elif olacağım" diye konuştu.