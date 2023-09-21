İzmir adayı Ümit Özlale

İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Akşener'e; İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, yaprak üzerine 'elif' yazılı tablo hediye etti. Akşener, bunun üzerine, "Gördüğünüz gibi 'Elif' verildi. Elif dimdiktir. Vav'ın da önemi çok büyüktür ama o da egoyu ortadan kaldırmayı ister. Ben fazla egoyu ortadan kaldırdığım için İzmir teşkilatı 'Elif' olmamı istiyor; bundan sonra söz Elif olacağım" diye konuştu.