​İzmir Belediyesi'nin Charlie Hebdo çizerine davetine valilik açıklaması: İptal edildi

Spor

Menemenspor üç puan aldığı maçta hükmen yenik sayılacak

TFF 1. Lig'de oynanan Adanaspor-Menemenspor mücadelesinde galibiyeti elde eden taraf 3-2'lik skorla Menemenspor oldu. Ancak maç içerisinde yapılan bir oyuncu değişikliği Menemenspor'un bu karşılaşmadan hükmen yenik sayılma ihtimalini doğurdu.