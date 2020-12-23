Gündem İzmir Belediyesinin Charlie Hebdo çizerine davetine valilik açıklaması İptal edildi
İZMİR

​İzmir Belediyesi'nin Charlie Hebdo çizerine davetine valilik açıklaması: İptal edildi

İzmir Belediyesi'nin Charlie Hebdo çizerine davetine valilik açıklaması: İptal edildi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından online düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Mizah Festivaline İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden Charlie Hebdo dergisinin karikatüristi Plantu da davet edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, programın iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Charlie Hebdo dergisinin karikatüristi Plantu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği festivale davet edildi.
Charlie Hebdo dergisinin karikatüristi Plantu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği festivale davet edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 16-25 Aralık tarihleri arasında düzenlediği Uluslararası İzmir Mizah Festivaline Charlie Hebdo dergisinin karikatüristi Plantu'nun da davet edildiği ortaya çıktı.

Pek çok kişi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Bu tepkileri göz önüne alan İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger de programın iptal edildiğini açıkladı.

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