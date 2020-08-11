CHP'li belediyede su isyanı: Yetkililere defalarca ilettik, hiçbir çözüme ulaşamadık

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde suları sık sık kesilen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Sularının, her gün 22.00 ile 07.00 saatleri arasında kesildiğini, zaman zaman gündüz saatlerinde de su verilmediğini belirten vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenerek, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

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DHA İzmir'in Dikili ilçesinde su sorunu yaşanıyor.

'PANDEMİ SÜRECİNDE ELLERİMİZİ YIKAYACAK SU BULAMADIK'

Mahalle sakinlerinden İbrahim Bircan, "Yıllardır Çandarlı'da mayıs ayından ağustos ayının sonuna doğru devam eden bir su sıkıntısı mevcut. Pandemi döneminde özellikle ellerin yıkanması gerektiğini söylüyorlar. Biz, bırakın el yıkamayı, sabah yüzümüzü yıkamaya su bulamıyoruz. Bu bir mağduriyet. Bu sorunun çözümünü istiyoruz. Bu susuzluk devam ettiği sürece başka hastalıklar da çıkacak" dedi.

DHA Çandarlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 6 yıldır süren su sorununu, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine defalarca ilettiklerini, ancak hiçbir çözüme ulaşamadıklarını söyledi.

'BELEDİYE ÇANDARLI'YA YATIRIM YAPMIYOR'

Dikili-Çandarlı Barajı'nın 2015 yılında yapımının tamamlandığını hatırlatan Bircan, "Bu barajın, Çandarlı şehir şebekesine ve sitelere bağlanması gerekiyor. Bunun için Çandarlı'daki su şebekesinin değişmesi gerekiyor ama İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZSU'nun Çandarlı'ya yatırım yapmadığını görüyoruz. Bir baraj olmasa, suyun yetersiz geldiğini düşünebiliriz. İZSU'nun sitesinde, 'Öngörülemeyen nedenle su kesintisi olacak' yazıyor. Gündüz de plansız bir şekilde su kesintileri oluyor. Ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ne de Dikili Belediyesi'nden bir açıklama gelmiyor. İZSU'nun mutlaka buraya yatırım yapması gerekiyor" diye konuştu.

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'ÇANDARLI BÜYÜDÜ, PERİŞAN OLDUK'

Mahallede oturan Güler Ergüler, "Gece denmiyor, gündüz denmiyor suyumuz belirsiz saatlerde kesiliyor. Tuvaletler leş gibi. Su olmayınca hiçbir şey yapamıyoruz. Su, hayattır. Ne bulaşığımızı yıkayabiliyoruz ne yemeğimizi yapabiliyoruz. Bidonlarla su taşıyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. O kadar zor durumdayız ki, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Çandarlı büyüdü, büyüdükçe biz perişan olduk" dedi.

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Öte yandan eskiden belde statüsünde olan Çandarlı, büyükşehir yasasıyla Dikili Belediyesi'ne bağlandı. Eski Çandarlı Belediye Başkanı Ahmet Dağdelen'in girişimiyle beldeye su göleti kazandırıldı. Daha sonra Çandarlı, Dikili Belediyesi'ne bağlanınca bu göletin suyunu hatta bağlamak kaldı ancak yetkililer bu konuyla ilgilenmemekte ısrar ediyor.

Ahmet Dağdelen konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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""KAMUOYUNA DUYURUMDUR! Candarlı'daki su kesintileri ile ilgili sosyal medyada çoğu olumlu bazen vazifeye davet eden yorumlarda ismimin geçmesi nedeniyle bu açıklamayı yapmak mecburiyetinde kaldım. Bu konularda ben yorum yapmamayı tercih ediyorum ama kısa da olsa fikrimi kamuoyuna iletmek isterim. Öncelikle bizim görev süremizde Çandarlı'mızda önceden belirlenmiş hiç su kesintisi olmamıştır. Buna rağmen bu günleri düşünerek büyük çabalarla Çandarlı'miza yaklaşık 50 yılı susuz gecirmiyecek şekilde DSI tarafından bir baraj yapılmasına vesile olduk. Görev süremizin bitmesi bu hizmetin arıtma ve su bağlantılarının tamamlamamıza imkan vermedi. Bugün bu görev Dikili Belediyesi ve özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlarına ve İz-Su yetkilerindedir. Her yetkili üzerine düşen görevi ihmal etmeden yerine getirmelidir. Bizler burada yaşıyan vatandaşlar olarak üzerimize düşecek bir görev varsa severek yapmaya hazırız. Ama Çandarlı halkı olarak su sorunumuzun acilen çözülmesini arzu ediyor ve bekliyoruz."

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