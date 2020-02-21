Gündem Yıkılan binanın temelinden lahit çıktı
İZMİR KÜLTÜR SANAT

İzmir haberleri: ​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile telefonda görüştü!

Yıkılan binanın temelinden lahit çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde, yıkılan bir apartmanın temelinde lahit bulunurken, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yerine yapılacak apartmanın inşaatı durduruldu ve alan koruma altına alındı.

Haber Merkezi AA
Ön incelemede kalıntıların bir lahit ve lahit kapağı olduğu tespit edildi.
Ön incelemede kalıntıların bir lahit ve lahit kapağı olduğu tespit edildi.

Konak ilçesi Kahramanlar semtinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir apartmanın temelinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit mezar ve lahit kapağı olduğu düşünülen kalıntılar bulundu. Kalıntıları bulan inşaat yetkilileri, durumu yetkililere bildirdi. Ön incelemede kalıntıların bir lahit ve lahit kapağı olduğu tespit edildi.

Arkadaşının evini ararken 1800 yıllık lahit buldu
HAYAT
Arkadaşının evini ararken 1800 yıllık lahit buldu

Öte yandan, çukurdan oluşan ve lahit mezar olduğu ön tespitte belirlenen alanda, kafatasına benzer buluntunun ortaya çıktığı söylendi.

Apartmanın inşaatı durduruldu ve alan koruma altına alındı.


İnşaat durduruldu

Lahitin bulunduğu alanda şantiye görevlisi olarak çalışan bir kişi, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Şuradan bir taş çıktı, altından da boşluk çıktı. Mezara benzer bir boşluk çıktı. Yetkiler de gelip baktılar. 1 metre derinliğinde bir çukur görüldü. Müzeden gelip baktılar. Tekrardan inceleyeceklerini söylediler. 80 santim eninde 2 metre boyunda ve 40 santimetre derinliğinde bir alan bulundu."
Şantiye görevlisi.

Alan koruma altına alındı

Lahit kalıntılarının bulunduğu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince inşaat durdurulduğu öğrenilirken, alan koruma altına alındı. Lahitin bulunduğu alan gündüz inşaat firmasının görevlisince gece ise polis tarafından korunacağı belirtildi.

Hastalığınİranda görülmesi önemli bir gelişme

Hastalığın
İran'da görülmesi önemli bir gelişme

​Sağlık Bakanı Koca, İran'da yayılan koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ceren Damar davasında karar

Ceren Damar davasında karar

İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Tavrımızı belirleyecek

Tavrımızı belirleyecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme öncesi açıklamalar.
Tüm darbeleri masonlar planladı

Tüm darbeleri masonlar planladı

​Türkiye'nin yabancılara peşkeş çekilmesinin ardında Masonlar var.
Sınırda kritik inceleme

Sınırda kritik inceleme

​Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında.
Başörtülü kızlara saldıran kadına hapis

Başörtülü kızlara saldıran kadına hapis

​Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın hakkında karar verildi.

Bir kilo dahi<br>gönderemiyorlar

Bir kilo dahi
gönderemiyorlar

​Koronavirüs doğaltaş sektörünü de vurdu.

8/24 mesai dönemi

8/24 mesai dönemi

​Polislere yeni haklar verildi.
Erdoğan, Merkel ve Macron'la görüştü

Erdoğan, Merkel ve Macron'la görüştü

Almanya'daki ırkçı ve İslam karşıtlığı saldırıları lanetledi.
Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

​Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı.
Parasını unutan<br>1 milyon kişiye çağrı

Parasını unutan
1 milyon kişiye çağrı

​15 Haziran'a kadar alınmayanlar fona devredilecek.
ABD Irak'ı terk ederse DEAŞ gelir

ABD Irak'ı terk ederse DEAŞ gelir

Barzani: ABD'nin Irak'tan çekilmesine karşıyım.
Hastalık nüksediyor

Hastalık nüksediyor

Tedavisi tamamlanan hastada yeniden koronavirüs görüldü.
2 kişi daha<br>itirafçı oldu

2 kişi daha
itirafçı oldu

Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili önemli gelişme.
İstanbul için düğmeye basıldı

İstanbul için düğmeye basıldı

​Çevre Bakanı Kurum, Fatih'teki 'surlar' ile ilgili de bilgi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.