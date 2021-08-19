İzmir'de ilginç olay: 'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular

Olay, saat 21.00 sıralarında Başpehlivan Karaali Caddesi Erol Baş Spor Tesisi Latife Hanım Stadı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen M.B. (47) ve arkadaşları halı sahada maç yapmak için bir araya geldi.

Maç yapıldığı sırada, halı sahaya seyirci olarak gelen bir grup, oyunculara "Kız gibi oynamayın" şeklinde sözlü olarak sataştı.

Ayağından yaralanan polis, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bunun üzerine, halı sahada maç yapanlar ile tribündekiler arasında arbede yaşandı. Arbede sonrasında, tribünde bulunan grup halı sahadan ayrıldı.

SİLAHLA GELİP POLİS MEMURLARIYLA ÇATIŞTILAR

Bir süre sonra tabanca ile geri gelen grup, polis memuru ve arkadaşlarına tabanca ile ateş açtı. Bu sırada, tribünde bulunan başka polis memurları da ateş açan gruba tabanca ile karşılık verdi. Olay sırasında halı sahada top oynayan polis memuru M.B. ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

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Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan polis, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. M.B.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, halı sahanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

YARALI POLİSİN 5 YAŞINDAKİ OĞLU ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Öte yandan, polis memuru M.B.'nin halı saha maçına 5 yaşındaki oğlu ile geldiği ve yaşanan silahlı kavga sırasında şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olaydan sonra çocuğun polisler tarafından evine götürüldüğü belirtildi. Saldırı ile ilgili yapılan çalışmada şüphelilerden O.İ. ve Ü.Ç. kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

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FOTOĞRAF 15 Kaza, 03.45 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs Durağı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu’ndan Kartal istikametine gitmekte olan Gökhan A.’nın kullandığı 34 ZH 4311 plakalı OPEL markalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrobüs durağı girişindeki reklam tabelasına daldı. Reklam tabelasını geçen otomobil park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yaşanan kazanın gece geç saatlerde olması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Gökhan A. İle arkadaşı Berkant Özer, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gökhan A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kaza yapan otomobil ile çarptığı park halindeki iki otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Görgü tanığı Recep Kaya,” Metrobüs durağında bekliyordum. Birden çok yüksek bir patlama oldu. Kaza olduğunu anladım. Buraya doğru geldiğimde araç reklam tabelalarını devirmiş arkadaki iki araca çapmıştı. Aracın içinde 2 kişi vardı şoförün durumu çok kötüydü. Arkadaşı da yaralıydı ama konuşabiliyordu. Şoför olan vefat etti sanırım durumu çok kötüydü. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkardı. Ambulansa alıp götürdüler” dedi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. İstanbul'da korkunç kaza: İki otomobile çarparak durabildi bir kişi hayatını kaybetti Kadıköy'de Uzunçayır Metrobüs Durağı girişinde bulunan virajda kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasını devirdikten sonra park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Korkunç kazada otomobil sürücü Gökhan A. Hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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