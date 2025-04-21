İzmir Körfezi'nden Atina'ya net mesaj: 'Her senaryoya hazırız'

Milli Savunma Bakanlığı, "Müşterek Amfibi Eğitimler"e ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta Mehmetçik, sergilediği üstün performansla izleyenlere gurur verdi.
Milli Savunma Bakanlığı, eğitimlere devam ediyor. Bu sefer yapılan eğitimlerin rotası, Ege oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde 7-18 Nisan 2025 tarihlerinde Müşterek Amfibi Eğitimleri'nin yapıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından eğitimlerden kareleri yayınlayarak şu notu düştü;
"Her senaryo için hazır"
7-18 Nisan 2025 İzmir Körfezi Ege Ordusu Komutanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı ve Amfibi Kolordu Komutanlığı bağlısı birlikler tarafından, “Müşterek Amfibi Eğitimler" icra edildi.
Amfibi her senaryo için hazır.