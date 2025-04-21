23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 gemi, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılıyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ziyaret sürecinin 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında olacağı bildirildi. İşte detaylar.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek.
Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar ise şunlar:
"Samsun, Amasra, Zonguldak, İzmit, Dolmabahçe, İğneada, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa."