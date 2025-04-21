Brent petrolün varili 66,21 dolardan işlem görüyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ve Çin arasında tarife restleşmeleriyle şiddetlenen ticaret savaşlarının güç kazanabileceğine yönelik endişeler etkili oluyor.

Analistler, ABD yönetiminin, ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı tarife kararlarına yönelik müzakere süreçlerinde Çin dışındaki diğer ülkelerle ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, iki ülke arasında şiddetlenen bir ticaret savaşının ABD'nin enflasyonla mücadelesini ve büyümesini etkileyeceğini vurguladı.

Ayrıca, Çin Ticaret Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, tüm tarafların ABD ile ekonomik ve ticari farklılıklarını eşit şartlarda istişare yoluyla çözmesine saygı duyulduğu ancak herhangi bir tarafın Çin'in zararına bir anlaşma yapmasına kesin bir şekilde karşı çıkılacağı bildirildi.

Açıklamada, Trump yönetiminin ABD'den gümrük vergisi muafiyeti karşılığında diğer ülkelere Çin'le ticareti sınırlandırmaları için baskı yapmaya hazırlandığı yönündeki bir habere atıfta bulunarak, herhangi bir ülkenin bu tür anlaşmalar peşinde koşması halinde Pekin'in kararlı ve karşılıklı bir şekilde karşı önlemler alacağı kaydedildi. Çin'in kendi hak ve çıkarlarını korumaya kararlı ve muktedir olduğu belirtilen açıklamada Çin'in tüm taraflarla dayanışmayı güçlendirmeye istekli olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilime diğer ülkelerin de dahil olmasının küresel ticaret üzerinde baskı oluşturarak, enflasyonist baskıları yeniden tetikleyebileceğine dikkati çekiyor. Enflasyonda yukarı yönlü hareketlerin gözlenmesi halinde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öteleme ihtimalinin güç kazanabileceğine işaret eden analistler, bu durumun dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de talebi azaltarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini öngörüyor.

Bunun yanı sıra Washington ve Tahran arasındaki nükleer müzakere sürecinin olumlu ilerlediğine yönelik bilgi akışı da petrol arzında kesintilerin yaşanmayacağına yönelik beklentileri artırarak fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Adını vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi arasındaki doğrudan ve dolaylı nükleer görüşmelerde "çok iyi ilerleme" katedildiğini söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 68,40 doların direnç, 59,48 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.







