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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

09:1419/04/2025, Cumartesi
AA
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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 30 azaldı.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 30 azaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 481'e yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Nisan'da, bir önceki haftaya göre 1 artarak 481'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 30 azaldı.

Paskalya Pazarı'ndan önceki cumaya denk gelen "Kutsal Cuma Günü" tatili nedeniyle petrol piyasasında işlem gerçekleşmedi.

Çarşamba gününü 65,85 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 67,96 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 64,68 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, çarşamba 62,47 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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