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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

10:4012/04/2025, Cumartesi
AA
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Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,50 dolar düzeyinde kapattı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,50 dolar düzeyinde kapattı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-11 Nisan'da, bir önceki haftaya göre 9 azalarak 480'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 26 azaldı.

Perşembe gününü 63,33 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 64,76 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 60,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı.



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