Çin'den ABD'ye bir misilleme daha: Gümrük tarifeleri yüzde 125'e çıkarıldı

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin menşeli ürünlere uyguladığı tarifeyi yüzde 145’e çıkarmasına misilleme olarak, ABD’den ithal edilen ürünlerde gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti. Bu hamle, küresel tedarik zincirlerini tehdit eden ticaret savaşında tansiyonu bir kez daha artırdı.