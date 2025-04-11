Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çin'den ABD'ye bir misilleme daha: Gümrük tarifeleri yüzde 125'e çıkarıldı

Çin'den ABD'ye bir misilleme daha: Gümrük tarifeleri yüzde 125'e çıkarıldı

11:2111/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Bu hamle, ticaret savaşında tansiyonu bir kez daha artırdı.
Bu hamle, ticaret savaşında tansiyonu bir kez daha artırdı.

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini yüzde 125 oranına yükselteceğini duyurdu.

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin menşeli ürünlere uyguladığı tarifeyi yüzde 145’e çıkarmasına misilleme olarak, ABD’den ithal edilen ürünlerde gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti. Bu hamle, küresel tedarik zincirlerini tehdit eden ticaret savaşında tansiyonu bir kez daha artırdı.


Beyaz Saray’ın, Çin dışındaki birçok ülkeye uygulanan karşılıklı vergileri duraklatmasına rağmen, Çin'e yönelik baskıyı sürdürmesi dikkat çekti.


Çin Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,
“ABD'nin Çin'e yönelik olağanüstü yüksek tarifeler uygulaması, uluslararası ticaret kurallarını, temel ekonomik yasaları ve sağduyuyu ciddi şekilde ihlal etmektedir. Bu tamamen tek taraflı bir zorbalık ve baskı politikasıdır”
ifadeleri kullanıldı.


#Çin
#ABD
#gümrük vergisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? 2025 ehliyet yenileme ücreti…