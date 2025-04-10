Çin: ABD küresel ekonomik düzenin istikrarını bozuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin küresel ekonomik düzenin istikrarını bozduğunu söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergisi oranını yüzde 125'e yükseltmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Lin, bu durumun diğer ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ihlal ettiğini, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını çiğnediğini ve küresel ekonomik düzenin istikrarını bozduğunu söyledi.
ABD'nin bu girişiminin halkın desteğini alamayacağını vurgulayan Lin, gümrük vergisi savaşı veya ticaret savaşının kazananı olamayacağını ifade etti.