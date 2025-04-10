Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çin: ABD küresel ekonomik düzenin istikrarını bozuyor

Çin: ABD küresel ekonomik düzenin istikrarını bozuyor

17:3710/04/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Ticaret savaşı krizi tırmanıyor.
Ticaret savaşı krizi tırmanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin küresel ekonomik düzenin istikrarını bozduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergisi oranını yüzde 125'e yükseltmesiyle ilgili açıklamada bulundu.


Lin, bu durumun diğer ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ihlal ettiğini, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını çiğnediğini ve küresel ekonomik düzenin istikrarını bozduğunu söyledi.


ABD'nin bu girişiminin halkın desteğini alamayacağını vurgulayan Lin, gümrük vergisi savaşı veya ticaret savaşının kazananı olamayacağını ifade etti.



#Çin
#ABD
#Gümrükvergisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bill Gates açıkladı: Yapay zekanın tehdit etmeyeceği 3 meslek