Çin Dışişleri : ABD'nin tarife ve ticaret savaşı karşılıksız kalmayacak

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları hız kesmeden devam ediyor. Çin ve ABD arasında misillemeler art arda yapılırken Çin Dışişleri'nden bir cevap daha geldi. Çin Dışişleri; "ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar yanıt verecek" ifadelerini kullandı.
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