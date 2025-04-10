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Çin Dışişleri : ABD'nin tarife ve ticaret savaşı karşılıksız kalmayacak

Çin Dışişleri : ABD'nin tarife ve ticaret savaşı karşılıksız kalmayacak

10:4310/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
AA
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Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları hız kesmeden devam ediyor. Çin ve ABD arasında misillemeler art arda yapılırken Çin Dışişleri'nden bir cevap daha geldi. Çin Dışişleri; "ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor....

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