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ABD borsası kırmızı: Yine düşüşle açıldı

ABD borsası kırmızı: Yine düşüşle açıldı

17:2411/04/2025, Cuma
AA
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Ekonomideki soru işaretleri artıyor.
Ekonomideki soru işaretleri artıyor.

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi devam ederken haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalarak 39.505,65 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalışla 5.260,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 azalarak 16.371,14 puana indi. ABD yönetiminin tarifelere ilişkin adımları ve bunların ekonomi üzerindeki olası etkileri belirsizlik kaynağı olmayı sürdürürken pay piyasalarında işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Soru işaretleri artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin bazı ticaret ortaklarına yönelik ek tarifeleri 90 gün süreyle askıya almasına rağmen Çin'e toplamda yüzde 145 oranından tarife uygulaması, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki restleşmenin nereye varacağına dair soru işaretlerini derinleştiriyor. Son olarak Çin yönetimi, Washington'ın tarife artışına karşılık ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltti.

Tarifelerin ekonomik etkilerine ilişkin endişeler de sürerken ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ile bankaların ilk çeyrek bilançoları yatırımcıların odağında yer aldı.

ABD'de dün tüketici enflasyonunun yavaşladığını gösteren veriler sonrası bugün de üretici fiyatları martta aylık bazda beklentilerin aksine azalış kaydetti. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Bankalar düşüşte

Öte yandan ABD'li bankalar ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. Bu yılın ilk çeyreğinde JPMorgan Chase'in net karı yüzde 9,1, Wells Fargo'nun yüzde 6 ve Morgan Stanley'nin yüzde 26,5 yükseldi. Finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde artarken, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Morgan Stanley'nin hisseleri ise yüzde 0,3 geriledi.



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