ABD-Ukrayna ilişkilerinde sıcak gelişme: Kritik isim istifa etti

Son dönemde hareketlenen ABD-Ukrayna hattında sıcak bir gelişme yaşandı. ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink'in görevinden istifa ettiği bildirildi. Konuya ilişkin açıklamada Brink'in üç yıldır savaş bölgesinde görev yaptığına dikkat çekilerek bu kararı kendi isteğiyle aldığı kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.
ABD-Ukrayna ilişkilerinde yeni gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink'in görevinden istifa ettiğini açıklayarak, "Büyükelçi Brink görevinden ayrılıyor. Üç yıldır bir savaş bölgesinde görev yapıyordu ve bu uzun bir süre" dedi.
Biden atamıştı
Görevden kendi isteğiyle ayrıldığı aktarılan Brink, ABD'nin eski Başkan Joe Biden tarafından Mayıs 2022'de söz konusu göreve atanmıştı.
Brink'in yerine kimin geleceği henüz belli değil fakat adı açıklanmayan kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu'nda Doğu Avrupa'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Christopher Welby Smith'in adının ön plana çıktığını ifade etti.
Zelenskiy, Brink'i eleştirmişti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, memleketi Krivoy Rog'da 9'u çocuk toplam 20 kişinin öldüğü Rus saldırısı sonrası Brink'i yaptığı paylaşımda saldırıdan açıkça Rusya'yı sorumlu tutmaması nedeniyle eleştirmiş, "Bu kadar güçlü bir ülke, bu kadar güçlü bir halk, ama bu kadar zayıf bir tepki. 'Rus' kelimesini söylemekten bile korkuyorlar" demişti.