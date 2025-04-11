Lavrov'dan ABD ile normalleşme açıklaması

"İlişkiler, Biden yönetimi tarafından zarar gördü ve yok edildi. Şu anda bile ABD'de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında Başkan Trump ve ekibinin Rusya ile ilişkileri normalleştirmeye ya da herhangi bir konuda diyaloğu yeniden başlatmaya öncelik vermesini istemeyen pek çok kişi var. Dolayısıyla ABD ile temaslarda ulusal çıkarlarımız doğrultusunda kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz"