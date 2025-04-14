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OPEC'in ham petrol üretimi martta günlük 78 bin varil azaldı

OPEC'in ham petrol üretimi martta günlük 78 bin varil azaldı

15:4114/04/2025, Pazartesi
AA
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OPEC ham petrol üretimi, martta bir önceki aya göre günlük 78 bin varil azalarak 26 milyon 776 bin varile geriledi.
OPEC ham petrol üretimi, martta bir önceki aya göre günlük 78 bin varil azalarak 26 milyon 776 bin varile geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, martta bir önceki aya göre günlük 78 bin varil azalarak 26 milyon 776 bin varile geriledi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay ham petrol üretiminin en fazla arttığı ülke İran, en çok düştüğü ise Irak oldu.

İran'da üretim günlük 12 bin varil artarak 3 milyon 335 bin varile yükseldi. Irak'ta ise günlük üretim 34 bin varil azalarak 3 milyon 981 bin varile geriledi.

Aynı dönemde, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 4 bin varil artarak 8 milyon 964 bin varil oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi geçen ay önceki aya göre günlük 78 bin varil azalarak 26 milyon 776 bin varile düştü.

Bu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 37 bin varil düşüşle 41 milyon 20 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, küresel petrol talep tahminini aşağı yönlü revize etti

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 50 bin varil olması bekleniyor. Bu oran bir önceki raporda 105 milyon 200 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Talebin, geçen yıla kıyasla OECD dışı ülkelerinde günlük yaklaşık 1 milyon 250 bin varil, OECD ülkelerinde de yalnızca 40 bin varil artacağı hesaplanıyor.

Bu yıl talebin günlük 59 milyon 310 bin varilini OECD dışı ülkelerin, günlük 45 milyon 740 bin varilini ise OECD ülkelerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, geçen yıl küresel petrol talebinin 103 milyon 750 bin varil seviyesinde gerçekleştiği öngörülüyor.



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