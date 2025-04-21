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TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: T625 GÖKBEY ilk hatıra para ile koleksiyonseverlerle buluşuyor

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: T625 GÖKBEY ilk hatıra para ile koleksiyonseverlerle buluşuyor

10:3321/04/2025, Pazartesi
DHA
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T625 GÖKBEY, Darphane'nin 'Savunma Sanayi Serisi' kapsamında hazırladığı ilk hatıra para ile koleksiyonseverlerle buluşuyor.
T625 GÖKBEY, Darphane'nin 'Savunma Sanayi Serisi' kapsamında hazırladığı ilk hatıra para ile koleksiyonseverlerle buluşuyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Yerli ve milli ilk genel maksat helikopterimiz T625 GÖKBEY, Darphane'nin 'Savunma Sanayi Serisi' kapsamında hazırladığı ilk hatıra para ile koleksiyonseverlerle buluşuyor" dedi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve sivil havacılık alanında kullanılması için TUSAŞ tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'in yer aldığı 'Savunma Sanayi Serisi No:1 Hatıra Parası'nın bugün saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacağını duyurdu.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak, "Yerli ve milli ilk genel maksat helikopterimiz T625 GÖKBEY, Darphane'nin 'Savunma Sanayi Serisi' kapsamında hazırladığı ilk hatıra para ile koleksiyonseverlerle buluşuyor.

Türk Savunma Sanayii'nin geldiği noktayı simgeleyen bu özel tasarım hem havacılık meraklılarına hem de milli teknoloji hamlesine gönül verenlere özel bir değer sunacak. GÖKBEY'imizin havacılık serüvenimizin simgesel bir nişanesi olarak yerini alacak bu kıymetli çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.



#T625 GÖKBEY
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