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DEVA'lı milletvekili partisinden istifa etti

DEVA'lı milletvekili partisinden istifa etti

23:2022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
AA
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Ösen'in istifası ile DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düşecek.
Ösen'in istifası ile DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düşecek.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, partisinden istifa etti. Görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşım ile duyuran Ösen, bu kararı fikir ve görüş ayrılıkları nedeniyle aldığını belirtti.

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen
, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılında kurucu İzmir il başkanı olarak başladığım, ardından İzmir milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi'nden istifa ederek sonlandırıyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıkları nedeniyle aldığını belirten Ösen, "Beni siyasete katılmaya ikna eden sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Ösen'in istifasını Meclis Başkanlığına sunmasının ardından DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düşecek.



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