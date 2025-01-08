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DEVA Partisi'nde bir istifa daha

DEVA Partisi'nde bir istifa daha

15:388/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
AA
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Partiden istifa eden son kişi, Manisa miiletvekili Selma Aliye Kavaf oldu.
Partiden istifa eden son kişi, Manisa miiletvekili Selma Aliye Kavaf oldu.

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, partisinden istifa etti.

Kavaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurucusu olmaktan gurur duyduğu ve 4 yıldır büyük bir özveriyle emek verdiği DEVA Partisi'nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inandığını ancak gelinen noktada parti yönetiminin, çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdiğini belirtti.

Parti yönetiminin aldığı karar neticesinde kendisinin de bir değerlendirme yapma gereği duyduğunu dile getiren Kavaf, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir. Bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim. Bu süreçte DEVA Partisi'ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim."
Selma Aliye Kavaf.

#DEVA Partisi
#Selam Aliye Kavaf
#Siyaset

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