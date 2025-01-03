Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti’den istifa etti. Zorlu, “5. Olağanüstü Kurulta'yla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum” açıklaması yaptı. Zorlu'nun istifasıyla İYİ Parti'nin sandalye sayısı 29'a düştü.