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Kürşad Zorlu İYİ Parti’den istifa etti

Kürşad Zorlu İYİ Parti’den istifa etti

04:003/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kürşad Zorlu
Kürşad Zorlu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti. Zorlu, partide ‘ortak hedef doğrultusunda ilerleme imkânının kaybedildiğini’ savundu. Zorlu'nun istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin sandalye sayısı 29'a düştü.

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti’den istifa etti. Zorlu, “5. Olağanüstü Kurulta'yla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum” açıklaması yaptı. Zorlu'nun istifasıyla İYİ Parti'nin sandalye sayısı 29'a düştü.


#İYİ Parti
#Kürşad Zorlu
#istifa
#Ankara

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