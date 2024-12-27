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Tek çatıda yeni parti formülü

Tek çatıda yeni parti formülü

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0027/12/2024, Friday
G: 27/12/2024, Friday
Yeni Şafak
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Ertuğrul Kaya, Mehmet Emin Ekmen.
Ertuğrul Kaya, Mehmet Emin Ekmen.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin ortak Meclis grubunun Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın istifasının ardından düşmesiyle birlikte, İçtüzük gereği TBMM yönetimi, Saadet Grubu’na ait odaların boşatılmasını istedi. Bunun üzerine SP Grubu’nun varlığının korunması için DEVA Partisi, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın SP’ye geçmesi yönünde karar aldı. DEVA Partisi kaynakları, 7 Ocak’ta SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan dışında DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’ndeki tüm milletvekillerinin ‘alternatif bir isim taşıyacak olan yeni bir partinin çatısı altında bir araya geleceğini’ söyledi.




#Siyaset
#Saadet partisi
#Gelecek Partisi
#DEVA

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