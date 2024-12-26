Altıncı gruba 'üçlü' formül

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin ortak TBMM Grubu Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifasıyla düştü. Kulislerde önceki gün Meclis'teki 6'ncı grubun yeniden kurulması için SP, DEVA ve Gelecek partileri arasında bir dizi görüşme yapıldı. Dün üç partinin lideri 'ortak grup' için bir araya geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, üç partinin 'tek bir partinin çatısı altında' ya da 'alternatif bir isimle' Meclis grubunun oluşturulmasını istişare etti.

ALTERNATİF İSİM DE OLABİLİR

Edinilen bilgiye göre;

Gelecek Partisi'nden 2-3 milletvekilinin istifa etmesi beklendiği için üç parti arasında 15 Mayıs’tan bu yana süren görüşme trafiği uzun bir aradan sonra liderler düzeyine alındı. DEVA Partisi kurmayları,

SP ve Gelecek'e 'Kendi adı ve amblemi altında bir Meclis Grubu oluşturulmasını' önerdi. SP ve Gelecek ise bu öneriye sıcak bakmadığını ifade ederek, 'Alternatif isim' önerisini

getirdi. Grubun adının netleşmediği ancak üç partinin de adının baş harflerinden oluşan bir kısaltma da gündeme geldi.

HEDEF GÜÇLÜ MECLİS GRUBU

SP kaynakları, CHP'de vekil istemediklerini, böyle bir talebin siyasetten de ayıp düşeceğini aktararak, "Biz daha güçlü bir Meclis grubu oluşturmak istiyoruz" dedi. Kaynaklar, DEVA kurmaylarının önceki gün SP kurmaylarına "Birleşme, bizim çatımız altında bizim kurumsal yapımız içinde olursa gruba varız" dediğini de aktardı.



