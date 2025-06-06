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İzmir Valiliğinden Cemil Tugay'ın iddialarına yalanlama

İzmir Valiliğinden Cemil Tugay'ın iddialarına yalanlama

12:386/06/2025, Cuma
IHA
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kurban bağışı kampanyası yapmak istedik ancak Valilik izin vermedi" demişti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kurban bağışı kampanyası yapmak istedik ancak Valilik izin vermedi" demişti.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurban bağışı kampanyasına izin verilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İzmir Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada,
"Bazı basın yayın organlarında yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının kurban bağış kampanyasına Valiliğin izin vermediği yönündeki haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Valiliğimize kurban bağışı kampanyası ile ilgili olarak herhangi bir resmi başvurusu bulunmamakta olup, Valiliğin kurban bağışı kampanyasına izin vermediği yönünde yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır"
denildi.

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Kurban Bayramı'nda bağışları toplamak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için soğuk hava depoları kurmuş ve kurban etlerini yoksullara dağıtmak üzere bir kampanya başlatmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kurban bağışı kampanyası yapmak istedik ancak Valilik izin vermedi" demişti.


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