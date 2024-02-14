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İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: ByLock kullandığı tespit edilen 15 şüpheliye gözaltı

İzmir ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı.

14:18 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:19 - 14/02/2024 Çarşamba
DHA
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

İzmir ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullandığı tespit edilen ve içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya'da hesap kaydı ve şüpheli işlemleri belirlenen 20 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Arama çalışmaları sürüyor

İzmir il merkezi ile Menemen, Torbalı, Urla ilçeleri ve İstanbul'da belirlenen 23 adreste yapılan aramalarda 15 şüpheli, gözaltına alındı. 5 şüpheliyi de yakalama çalışmaları sürüyor.




#FETÖ
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#emniyet
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