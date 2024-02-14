Danıştay Başkanlığı, FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı vermesi ve 'Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) itirazının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda henüz gündeme alınmadığı' yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı. Danıştay, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 5 bin 112'sinin dava açtığını, 3 bin 799 davada ret, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiğini, bunlara ilişkin temyiz başvurularının da 3 bin 448'inin karara bağlandığını duyurdu.