Gündem İzmir yangını 53 saat sonra kontrol altında
İZMİR

İzmir yangını 53 saat sonra kontrol altında

İzmir Karabağlar’da başlayan ve Seferihisar ile Menderes’e sıçrayan orman yangını, 53 saat sonra kontrol altına alındı. Yayılması önlenen yangına 20 helikopter ve 200 arazözle müdahale edildi. 500 hektarlık alanda etkili olan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmişti.

Aybike Eroğlu M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Yüzler hektar alan insanların gözü önünde kül oldu.
Yüzler hektar alan insanların gözü önünde kül oldu.

Yurdun değişik noktalarında eş zamanlı çıkan orman yangınlarında sabotaj ihtimali her geçen gün kuvvetleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 20 Temmuz -20 Ağustos arasında 503 yangın çıkarken, bir ayda bin 344 hektar alan kül oldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yurdun değişik noktalarında eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “Terör örgütlerinin bu yangınlarda payı olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda incelemelerimiz sürüyor” dedi. Karacabey, istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin konuya ilişkin detaylı bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

1 GÜNDE 27 AYRI NOKTA YANDI

Karacabey, “Eğer bir günde 27 farklı noktada yangın çıkıyorsa burada bir kasıt vardır. Ancak gelişmeleri takip ediyoruz. Yangınların doğal yollardan çıktığını düşünmüyoruz. Bu yangınların farklı unsurlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruyoruz. Bunun faillerini araştırıyoruz. İstihbarat birimlerimiz de şuan bunun araştırmasını yapıyor” diye konuştu.

  • 53 saat sonra kontrol altında
  • Bekir Pakdemirli
  • İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili olan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2 gün 5 saat sonra orman yangınını kontrol altına alındı” açıklamasında bulundu. Pakdemirli, “Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek.” dedi.
  • Helikopter daha etkili
  • Bakan Pakdemirli yangında uçakların kullanılmamasına ilişkin tartışmalara da değinerek, şunları söyledi: “THK’de olan uçaklar 6 tane var. 3’ünde motor yok. Sadece birinin yakıt almaya gittiğini düşünseniz, bir ring kurma durumu maalesef yok. Bugün itibarıyla Türkiye’de bize hizmet verecek bir uçak filosu maalesef bulunmuyor. Uçakların en fazla 1 saatte denize gidip gelmesi gerektiğinden en fazla 3-4 sorti yapabileceği için 10-12 ton su bırakabilecek. Ama helikopterde 12-13 hatta 15 sorti bile yapabilir, 30 ton üzerinde su bırakabilirsiniz”

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Orman yangınları hız kesmiyor: Sabotaj ihtimali de masada
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