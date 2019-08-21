Ciğerlere terör sabotajı

Yurdun değişik noktalarında eş zamanlı çıkan orman yangınlarında sabotaj ihtimali her geçen gün kuvvetleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 20 Temmuz -20 Ağustos arasında 503 yangın çıkarken, bir ayda bin 344 hektar alan kül oldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Yurdun değişik noktalarında eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “Terör örgütlerinin bu yangınlarda payı olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda incelemelerimiz sürüyor” dedi. Karacabey, istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin konuya ilişkin detaylı bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

1 GÜNDE 27 AYRI NOKTA YANDI

Orman yangınlarının neredeyse tamamının Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yaşanması, sabotaj ihtimalini kuvvetlendiriyor. 13 Ağustos tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi başta olmak üzere İnegöl, Muğla, İzmir, Eskişehir ve Marmara adasının pek çok önemli noktasında yangın çıktı. Yangının faili tespit edilirse hakkında suç tutanağı düzenlenip savcılığa teslim edildiğini anlatan Müdür Karacabey, “Kayda girmeyen, işlem yapılmayan hiçbir yangın olamaz. Tutanak düzenlenip bir kişinin yaktığı tespit edilmişse bu tutanağa bağlamışsa, bu şahsın ne maksatla yaktığı kazara mı, terör amacıyla mı yaktığı da yine tutanaklarda belirtilir. Eğer bir günde 27 farklı noktada yangın çıkıyorsa burada bir kasıt vardır. Ancak gelişmeleri takip ediyoruz. Yangınların doğal yollardan çıktığını düşünmüyoruz. Bu yangınların farklı unsurlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruyoruz. Bunun faillerini araştırıyoruz. İstihbarat birimlerimiz de şuan bunun araştırmasını yapıyor. Orman genel müdürlüğümüzde de kolluk kuvvetlerimiz, muhafaza memurlarımız var. Bunlar aracılığı ile biz de araştırıyoruz. Ayrıca Emniyet birimlerimiz ve istihbarat da araştırıyor" diye konuştu.

Bekir Pakdemirli.nn

1 AY ÖNCE PKK ÜSTLENDİ

13 Temmuz tarihinde İstanbul Aydos ormanları ve Muğla’nın Dalaman ve Milas ilçeleri arasında başlayan yangınları PKK'nın da içinde olduğu Halkların Birleşik İntikam Milisleri üstlenmişti. Yangınlardan büyük bir övgüyle bahseden terör örgütü, yaptığı açıklamada yüzlerce hektar ormanı ve içinde yaşayan binlerce canlıyı yok ettiğini itiraf etmişti. Açıklamada ayrıca turizmin sekteye uğramasından ve bölgedeki iş makinalarının yok olduğundan da bahsedilmişti.

YANGINLAR SİSTEMATİK ÇIKARTILIYOR

Orman Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgilere göre Ege ve akdeniz bölgeleri 1. derece hassas bölge olarak belirlendi. Orman müdürlüğü personelleri özellikle yangın çıkma veya çıkartılma riskinin daha çok bulunduğu bu bölgelerde sürekli alarm pozisyonunda tutuluyor. Bu yıl sistematik bir şekilde orman yangınlarının çıkarılması dikkat çekerken, yangınlarda rakamsal artış olmasına karşın, hızlı ve etkin müdahale sayesinde yanan hektar miktarında ise düşüş söz konusu.

2.608 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Son 10 yılda Türkiye'de toplam 66 bin 648 hektar alan yandı. Yılda ortalama 6 bin 665 hektarlık yeşil alan kül oldu. 2019 yılının başından 16 Ağustos tarihine kadar 1.297 orman yangını çıkarken, 2.608 hektar alan ise zarar gördü.

Yurdun değişik noktalarında eş zamanlı çıkan orman yangınlarında sabotaj ihtimali her geçen gün kuvvetleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 20 Temmuz -20 Ağustos arasında 503 yangın çıkarken, bir ayda bin 344 hektar alan kül oldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yurdun değişik noktalarında eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “Terör örgütlerinin bu yangınlarda payı olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda incelemelerimiz sürüyor” dedi. Karacabey, istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin konuya ilişkin detaylı bir çalışma yaptıklarını ifade etti.