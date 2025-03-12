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İzmir'de 16'sı çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 16'sı çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı

23:1412/03/2025, Çarşamba
AA
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İzmir'de yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'de yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun ve Foça ilçelerinde, 16'sı çocuk 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişiyi de gözaltına aldı.

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde, 16'sı çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Mordoğan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 11'i çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı.

Foça ilçesinde ise Sahil Güvenlik Botu ve Foça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5'i çocuk 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#düzensiz göçmen
#Foça
#Karaburun
#Sahil Güvenlik Komutanlığı

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