Taksiden 4 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri taksiyi Kıyık Caddesi'nde durdurdu.
Araçta Tunus uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Taksi sürücüsüne eksikleri nedeniyle cezai işlem uygulanırken, araç yediemin otoparkına götürüldü.
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