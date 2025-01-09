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Taksiden 4 kaçak göçmen çıktı

Taksiden 4 kaçak göçmen çıktı

12:419/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
AA
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Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri taksiyi Kıyık Caddesi'nde durdurdu.

Araçta Tunus uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Taksi sürücüsüne eksikleri nedeniyle cezai işlem uygulanırken, araç yediemin otoparkına götürüldü.

#Edirne
#Göçmen
#Tunus

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