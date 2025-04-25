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İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın soruşturmasında yeni gelişme: Anneyle ilgili iddianame tamamlandı

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın soruşturmasında yeni gelişme: Anneyle ilgili iddianame tamamlandı

13:1625/04/2025, الجمعة
G: 25/04/2025, الجمعة
AA
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İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın soruşturmasında anneyle ilgili iddianame tamamlandı
İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın soruşturmasında anneyle ilgili iddianame tamamlandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili anne hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan cezalandırılması, yaşanan ailevi mağduriyet nedeniyle ilgili kanun çerçevesinde indirim hükümlerinin uygulanması talep edildi. İşte detaylar...


Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamede, olayda en büyüğü 5 yaşında olan 5 çocuğun anne S.M.A. tarafından uyutulduğu, kadının elektrikli ısıtıcıyı açtıktan sonra dışarıya çıktığı belirtildi. İddianamede, çocukların, yaşları nedeniyle devrilme emniyeti bulunmayan ısıtıcının devrilip yangın çıkartabileceğini bilemeyeceği için annenin bunu öngörmesi gerektiğine işaret edildi.


Olayda şansa veya başka etkenlere güvenilerek hareket edildiği vurgulanan iddianamede, bu gerekçelerle şüphelinin öz çocukları olan maktullerin ölümünden bilinçli taksir haliyle sorumlu tutulması gerektiği kaydedildi.

İddianamede, annenin evlatlarını evde yalnız bırakıp gitmesi ve sonrasında ısıtıcının devrilerek yangına sebebiyet verip öz çocuklarının dumandan zehirlenerek ölümüne sebep olduğu anlatıldı.

İddianamede, şüpheli S.M.A'nın ifadelerine de yer verildi.


Hurda toplayarak geçimlerini sağladıklarını belirten S.M.A, eşi cezaevine girdiği için bu işe kendisinin devam ettiğini kaydetti.Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yaklaşık iki, Tire Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden de yaklaşık bir yıldır sosyal yardım parası aldığını anlatan S.M.A, şunları kaydetti:


"Olayın yaşandığı gün çocuklarımı yer yatağına yatırarak uyuttum, evde bulunan elektrikli ısıtıcıyı da salonun ortasına koyarak açtım. Ardından toplamış olduğum hurdaları el arabasıyla Selçuk Sanayi Sitesi'ne götürdüm. Eve geldiğimde yangın başlamıştı. Çocuklarım hareketsiz bir şekilde yataklarında yatıyordu. Hemen 2 çocuğumu bir elime, diğer büyük olan çocuğumu da diğer elime alarak dışarı avlu kısmına çıkardım. Tekrar geri döndüğümde geride kalan 2 çocuğumu da alarak dışarı avluya çıkardım. Sonra da komşumuza seslenerek yardım istedim. Çocuklarımın arkasından kapıyı kilitlemedim, sadece kapıyı çekip çıkmıştım, kapının içeriden kolu uzun zamandır yoktu. Çocuklarımdan sadece büyük olan Fadime Nefes'e kolu veriyordum ve kapıyı sadece o açabiliyordu."


Annenin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, annenin kişisel ve ailevi durumu bakımından mağduriyet yaşadığı tespit edildiğinden şüpheli hakkında TCK 22/6 maddesindeki indirim hükümlerinin uygulanması talep edildi.


Olay


Selçuk ilçesinde 11 Kasım 2024'te, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde, eşinin cezaevinde bulunduğunu, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını belirten anne S.M.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



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