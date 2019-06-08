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İZMİR

İzmir'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Merkezi AA
Ekiplerin durdurduğu lastik botta, 23 Kongo, 7 Irak, 6 Orta Afrika, 2 Togo ve 1 Filistin vatandaşı olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekiplerin durdurduğu lastik botta, 23 Kongo, 7 Irak, 6 Orta Afrika, 2 Togo ve 1 Filistin vatandaşı olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de sahil güvenlik ekipleri, Foça'nın Kuzey Harabeler bölgesinde lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin durdurduğu lastik botta, 23 Kongo, 7 Irak, 6 Orta Afrika, 2 Togo ve 1 Filistin vatandaşı olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça'nın kuzeybatısında da düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

  • Ekipler, lastik bottaki 13'ü erkek, 13'ü kadın 27'si çocuk 53 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.
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