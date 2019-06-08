İzmir'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de sahil güvenlik ekipleri, Foça'nın Kuzey Harabeler bölgesinde lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin durdurduğu lastik botta, 23 Kongo, 7 Irak, 6 Orta Afrika, 2 Togo ve 1 Filistin vatandaşı olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Foça'nın kuzeybatısında da düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
- Ekipler, lastik bottaki 13'ü erkek, 13'ü kadın 27'si çocuk 53 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.